Konya'da KOP'un kilit barajı doldu

Bağbaşı Barajı'nda depolanan sular, 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel vasıtasıyla Konya'ya ulaşıyor. Konya musluklarının yüzde 98'inden Bağbaşı Barajı'ndan gelen sular akarken, Konya Ovasının sulanması için de Bağbaşı Barajı'ndan yıllık 314 milyon metreküp su ayrılacak. Mavi Tünel su çıkış yapısının önüne inşası devam eden Mavi Hidroelektrik Santrali de 50,6 MW kurulu güce sahip olacak. Konya'nın içme-kullanma suyunu temin eden, Konya Ovasının sulama suyuna destek veren Bağbaşı Barajı'nın suları ile enerji üretimine de başlandığında, bölge insanına ve ülke ekonomisine sağlanan fayda daha da artacak.

Hadimi Tünelinde “TAM” montajında sona gelindi

İnşası devam eden Afşar Barajı'nda depolanacak olan suları Bağbaşı Barajı'na aktaracak olan 18 kilometre uzunluğundaki Hadimi Tünelinin 11 bin 380 metrelik kısmını açacak olan Tünel Açma Makinesi (TAM) montajında da sona gelindi. Klasik del patlat yöntemine göre çok daha hızlı ilerleme sağlayacak olan 187 metre uzunluğundaki TAM'ın kesici kısmı tünele giriş yaptı. TAM'ın önümüzdeki günlerde çalışmaya başlaması bekleniyor. 4,40 metre çapındaki Hadimi Tüneli inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 40'a ulaşırken, TAM, tünel inşa sürecini daha da hızlandıracak.

“Bu sene barajlarımız doldu”

2018 yılının su açısından sıkıntılı bir yıl olduğunu ancak 2019 yılında gerçekleşen yağışların kendilerini mutlu ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “İç Anadolu'da, geçtiğimiz yıl ince hesaplar yaparak suyu kullandık. Bu sene ise yağışlar daha güzel. KOP'un kilit barajı olan Bağbaşı Barajı doldu. Önümüzdeki yıllarda neyle karşı karşıya kalacağımızı ise bilmiyoruz. Bu yüzden güncel yağışlara çok bağımlı kalmamak için birçok tesis inşa ediyoruz. Afşar Barajı'nda depolanacak olan suları Bağbaşı Barajı'na aktaracak olan Hadimi Tüneli de bunlardan biri. Tünel Açma Makinesinin çalışmaya başlamasıyla, tünel hızla tamamlanacaktır” dedi.

Gerçekleştirilen projelerin insan hayatına doğrudan etki ettiğini söyleyen Aydın, “Konya, Türkiye tarımı için, su da Konya için son derece önemli. Konya, büyük ve verimli tarım arazilerine sahip ancak Türkiye ortalamasının altında yağış alıyor. KOP aradaki dengeyi kurabilmek için üretilmiş yüzyıllık devasa bir proje. Suyun hayatın ne kadar merkezinde olduğunu iyi biliyor ve ona göre çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.