Konya'da market sahibi namaz kıldığı sırada soyuldu

Olay, dün öğle saatlerinde Kulu Camikebir Mahallesi Merkez İlkokulu karşısında bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibi A.B. içeride namaz kıldığı esnada henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslar iş yerine geldi. Şahıslar, market sahibinin namaz kıldığını anladıktan sonra 25 kilogramlık çay şekeri, 5 kiloluk çayı ve 18 kiloluk zeytinyağını alarak ortadan kayboldu. Sesleri duyan ve namazını bozmayan market sahibi A.B. namazını kılmasının ardından şeker, çay ve zeytinyağının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine A.B. polise ihbarda bulundu ve polis ekipleri markete gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ömer Keleş

İLGİLİ HABER Hırsızdan şoke eden davranış!

İLGİLİ HABER Maskeli ve eldivenli cep telefonu hırsızlığı

İLGİLİ HABER Hırsızlar 130 bin TL değerinde konteynerle yakalandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.