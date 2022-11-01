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Konya'da market sahibi namaz kıldığı sırada soyuldu

Konya'da market sahibi namaz kıldığı sırada soyuldu
Konya'da market sahibi namaz kıldığı sırada soyuldu

Konya’nın Kulu ilçesinde market sahibinin namaz kılmasını fırsat bilen hırsızlar şeker, çay ve zeytinyağı çalarak ortadan kayboldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Kulu Camikebir Mahallesi Merkez İlkokulu karşısında bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibi A.B. içeride namaz kıldığı esnada henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslar iş yerine geldi. Şahıslar, market sahibinin namaz kıldığını anladıktan sonra 25 kilogramlık çay şekeri, 5 kiloluk çayı ve 18 kiloluk zeytinyağını alarak ortadan kayboldu. Sesleri duyan ve namazını bozmayan market sahibi A.B. namazını kılmasının ardından şeker, çay ve zeytinyağının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine A.B. polise ihbarda bulundu ve polis ekipleri markete gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ömer Keleş

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