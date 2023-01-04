Konya'da medya mensuplarına “Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir” paneli düzenlendi



Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen buluşmada Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik ve Anadolu Ajansı Teyit Hakkı Editörü Ömer Faruk Görçin Konya'daki ulusal ve yerel gazetecilerle bir araya geldi. Panelde açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, dezenformasyonun, yalanın, hilenin, aldatmanın sistematik olarak işlenmiş hali olduğunu ifade ederek, “Dezenformasyonda kasıtlı çarpıtma vardır. Sinsidir, insan aklının kör noktalarını kullanır. İnsan iradesini belli bir amaca dönük, işgal etme, yönetme, yönlendirme amacı ve saikiyle hareket eder. Dezenformasyon başka bir ifadeyle sistematik yalandır. Bilgi terörizmidir. İnsan hakkı ihlalidir. Dezenformasyon vatandaşlarımızın en temel hakkı olan doğru bilgiye ulaşmasının önündeki en büyük engeldir" dedi.

Panelde daha sonra Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik ve Anadolu Ajansı Teyit Hakkı Editörü Ömer Faruk Görçin sunumlarını gerçekleştirdi.

Enver Furkan Çelebioğlu



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