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Konya'da müstakil ev alev alev yandı

Konya'da müstakil ev alev alev yandı
Konya'da müstakil ev alev alev yandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangın sonrası alev alev yandı. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen ev sahibi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından dışarıya çıkarılarak ölümden döndü.

Yangın, saat 00.15 sıralarında Ereğli ilçesi Üçgöz Mahallesi 90616 Numaralı Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, nedeni belli olmayan sebepten dolayı çıkan yangında alevler evi bir anda sardı. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen ev sahibi Ramazan Ç., yoldan geçen bir vatandaşın yardımıyla dışarıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Son anda evden çıkarılarak ölümden dönen ev sahibi Ramazan Ç., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonunda alevleri söndürmeyi başardı. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Cihan Karakış

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