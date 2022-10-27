Konya'da 'Nefes-2' operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak tütün ve ürünleriyle mücadele çerçevesinde ülke genelinde “Nefes-2” operasyonu düzenlendi. Devletin vergi kayıplarının ve haksız kazancın önlenmesi, yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. KOM ekipleri tarafından merkez Selçuklu ilçesinde belirlenen 2 iş yeri, 2 depo ve 1 araçta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 milyon 33 bin adet boş makaron, 40 bin adet gümrük kaçağı sigara, 42 bin 500 adet doldurulmuş sigara, 350 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütünü, 63 adet nargile takımı, 5 adet sigara dolum makinesi, 3 adet hava kompresörü, 20 adet elektronik sigara ve bu sigaralara ait yüzlerce likit ele geçirilerek el konuldu.

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