Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi yakınlarında bulunan 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen dumanları ve alevleri fark eden Dokuz Mahallesi Muhtarı Musa Çoğay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arasöz, Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda yayılmaya başlayan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından daha büyük alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede 6 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ormanlık bölgede arı kovanlarının bulunduğunu ve bir ağacın altında da ateş yakıldığına dair bulgular tespit etti. Zaman zaman dumanların yükseldiği ormanlık alanda itfaiye ekipleri, su sıkarak yeni çıkabilecek yangınların önüne geçti. Söndürme ve polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Dokuz Mahallesi Muhtarı Musa Çoğay, yangını fark edince itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bilgi verdiğini söyledi. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını ifade eden Çoğay, ekiplerin gelmesiyle yangının kontrol altına alındığı kaydetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ahmet Ataş

