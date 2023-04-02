Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Makas Kavşağı istikametine gitmekte olan Hamdi Erdoğan'ın (25) kullandığı 42 AEM 135 plakalı otomobil, Dinek Mahallesinde önünde seyir halinde olan Halil Ertekin idaresindeki 42 AIF 316 tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hamdi Erdoğan ve yanında bulunan İbrahim Baltacı (27) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyan yaralıların yakınları da hastaneye geldi. Durumu ağır olan sürücü Hamdi Erdoğan burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Hamdi Erdoğan'ın daha önce de aynı yerde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş



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