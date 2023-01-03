Konya'da otomobilin çarptığı midibüs yan yattı: 10 yaralı



Kaza, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bosna Hersek Mahallesi'nden merkez istikametine seyir halinde olan 42 BUL 11 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı yakınında aynı yönde seyir halinde olan ve şerit değiştiren Halil Ş. idaresindeki 42 EAH 72 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan midibüs de yol kenarında park halinde bekleyen Ö.O. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri kazada yaralanan midibüs sürücüsü ve araçta bulunan 9 kişiyi ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yan yatan midibüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin - Ahmet Ataş



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