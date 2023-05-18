Konya'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Alaylar Bir Mahallesi Alaylar Cami yakınlarında park halinde bulunan Faruk Candan'a ait 42 ZK 125 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası araç, alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yanması o sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İsmail Sünbül

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