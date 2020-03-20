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Konya'da pazar yerinde satırlı sopalı kavga: 3 yaralı

Konya'da pazar yerinde satırlı sopalı kavga: 3 yaralı
Konya'da pazar yerinde satırlı sopalı kavga: 3 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde pazar yerinde meydana gelen satırlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

 Olay, pazarın kurulduğu Bahçelievler Mahallesi 110220 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden kavga çıktı. Sopa ve satır gibi kesici aletlerin de kullanıldığı kavgaya polis ekipleri ve çevredekiler müdahale ederek büyümesini önledi. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Y.S., A.Ö. ve O.Ö. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kavgaya karıştığı iddia edilen kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Rıza Önses
 

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