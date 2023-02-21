Konya'da plastik fabrikasında yangın

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 405. Sokakta bulunan bir plastik fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangını çıkış sebebi araştırılıyor.

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