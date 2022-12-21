Konya'da polis kaçakçılara göz açtırmadı: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekiplerince merkez Meram ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri üretimi ile satışına yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 işyeri, 2 depo ve 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 31 bin 600 adet doldurulmuş sigara, 17 bin 500 adet sökülmüş Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü, bin 290 kilogram kıyılmış tütün, 680 adet elektronik sigara, 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı armada ele geçirdiği 17 bin 500 TAPDK bandrolünün ise şahısların devletten vergi kaçırmak, daha ucuza aldıkları ürünleri iş yerlerinde satmak için orijinal ürünlerden bandrolleri sökerek kaçak ürünlere yapıştırdıkları ve kaçak ürünleri de işyerlerinde bandrollü ürünmüş gibi sattıkları tespit edildi.

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