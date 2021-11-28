Konya'da polisten “şok” uygulama

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarını en aza indirerek huzur şehri algısını güçlendirmek ve olaylar olmadan engellemek amacıyla il merkezi ve ilçelerinde 20 farkı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Birçok ekip ve yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama üç aşamalı olarak yapıldı.

Ekipler ilk olarak şehrin kalabalık noktalarında daha önceden belirlenen uygulama alanlarında şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yaptı. Durdurulan araçlar ve yolcular polis tarafından tek tek kontrol edildi. Daha sonra Meram ilçesinde yapılan uygulamada 300 araç durdurularak ekipler tarafından tek tek arandı. Polis ekiplerinin son olarak Selçuklu ilçesinde yaptığı uygulamada araçlar durdurularak sürücülerin alkol muayeneleri yapıldı.

Uygulamalar kapsamında yaklaşık 800 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 50 sürücüye “Ehliyetsiz araç kullanma", "Dur ihtarına uymama", "Muayenesiz araç kullanma", "Karayolları trafik kanuna göre aykırı ışık ve aksesuar ve abartı egzoz" ile “Çevreye rahatsızlık verme” gibi suçlardan idari para cezası yazıldı. Öte yandan, 2 araç trafikten men edildi.

İbrahim Yetkin