Konya'da puanlar paylaşıldı

3. dakikada Çekiçi, Guilherme'nin soldan ters kanada gönderdiği topu bekletmeden kale önüne çevirdi. Diouf yakın mesafede topa dokundu ancak kaleci Leite gole izin vermedi.

20. dakikada Çekiçi'nin sağdan verdiği pasla ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammet'in şutunda takım arkadaşı Diouf'a da çarpan top yandan auta çıktı.

24. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Moreno topu ceza sahasına çevirdi. Muhammet'in ıskaladığı topu Diouf kontrol edip kaleye gönderdi. Kaleci Leite'nin çeldiği topu kale önünde Muhammet tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

30. dakikada Ndao'nun sağ kanattan kale önüne ortaladığı topa iyi yükselen Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

37. dakikada Guilherme'nin soldan kullandığı kornerde Uğurcan'ın kafa vuruşunda top arka direğe doğru gitti. Diouf'un direk dibinde kaleye göndermek istediği top yan ağlarda kaldı.

45. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortaya Wright kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğe de çarparak filelerle buluştu. 1-1

49. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Guilherme'nin içeriye çevirdiği topta müsait pozisyondaki Çekiçi meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Fredy'nin şutu dışarı gitti.

90+11. dakikada Muric'in sağ kanattan penaltı noktasına doğru gönderdiği topta Mahir kafayla dokundu ama top uzak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 86 ?), Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Çekiçi, Soner Dikmen, Bruno Paz (Bouchalakis dk. 86 ?), Moreno (Muric dk. 76), Diouf (Pozuelo dk. 65), Muhammet Demir (Mahir Emreli dk. 65)

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ndao (Ghacha dk. 70), Fredy (Bertuğ Yıldırım 90+5 ?), Larsson (Cemali Sertel dk. 83 ?), Wright

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Erdal Rakip, Nakajima, Mampasi, Mustafa Erdilman, Szabo

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Muhammet Demir (dk. 24) (Konyaspor), Wright (dk. 45) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Fredy, Emrecan Uzunhan, Ghacha (Antalyaspor), Guilherme, Calvo (Konyaspor)

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin



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