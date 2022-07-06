Konya'da Roma Dönemi'ne ait heykel ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bir şahsın iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerince tespit edilen adrese yapılan operasyonda 1 adet Roma dönemine ait Eros heykeli, 131 adet sikke, 12 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilerek el konuldu ve 1 kişi gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Arda Akın Akkoca