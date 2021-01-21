İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da sahte içki üretilen evde patlama: 1 yaralı

Konya'da sahte içki üretilen evde patlama: 1 yaralı
Konya'da sahte içki üretilen evde patlama: 1 yaralı

Konya’da sahte içki üretilen apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Hacı Yusufmescit Mahallesi Alıç Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 4. katında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan sahte içki ürettiği iddia edilen O.Ş.'yi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri evde yaptığı aramada sahte içki ve üretiminde kullanılan maddelere el koydu. Etrafa saçılan cam kırıkları ise patlamanın şiddetini ortaya koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Çetin

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.