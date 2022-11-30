İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Konya'da servis minibüsleri ve otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Konya'da, işçi servis minibüsünün aynı yönde seyir halinde olan otomobil ve başka bir servis minibüsüyle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Aslım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Bekir U. idaresindeki 42 EML 23 plakalı servis minibüsü, önce aynı yönde seyir halinde olan Hasan O. idaresindeki 42 AVC 57 plakalı otomobille, ardından da sanayi sitesinden caddeye çıkmak isteyen Gökhan T. yönetimindeki 34 EUJ 025 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, her iki servis aracı sürücüsü ile minibüslerde bulunan 12 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İbrahim Yetkin

İLGİLİ HABER
Kartalda kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Kartal’da kamyonet servis minibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Esenlerde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü Esenler’de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü
İLGİLİ HABER
Ankarada bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti Ankara’da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.