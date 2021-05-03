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Konya'da silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Konya'da silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Konya'da silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Konya’da iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklarında kullanıldığı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Topraklık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (42), eşi Y.Y., kardeşi M.Y. (34) ve babası N.Y. ile birlikte araçla seyir halindeyken, eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği M.Y. ve yakınlarıyla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Y. ve M.Y. kardeşler bacaklarından tabanca ile vurularak yaralanırken, baba N.Y. de darp sonucu yaralandı. Karşı taraftan N.Y. ise boğazından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan N.Y. Konya Şehir Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar ise çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Enver Furkan Çelebioğlu 

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