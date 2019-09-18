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Konya'da su yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Konya'da su yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Konya'da su yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kasasında su dolu pet şişeler bulunan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki 42 M 4777 plakalı su yüklü kamyonet, sürücünün kavşaktan dönerken başka bir otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonrası devrildi. Yan yatan kamyonetin kasasında bulunan su dolu pet şişeler yola saçıldı. Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan M.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola saçılan su dolu pet şişeler ise, iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş
 

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