İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da sünger fabrikasında yangın

Konya'da sünger fabrikasında yangın
Konya'da sünger fabrikasında yangın

Konya’da sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Konya’da sünger fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde bulunan bir sünger fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine getirilen belediyeye ait kepçeler de yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasına yardımcı oldu. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış sebebi araştırılıyor.

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.