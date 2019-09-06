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Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü

Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü
Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü

Konya’da bir kadın aralarında geçimsizlik olan kocasını uyurken başına keserle vurarak öldürdü.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokakta bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Fadik S. (47), aralarında geçmişten süregelen geçimsizlik olan ve sürekli kavga ettiği kocası Veysel Sağdıç (53) ile yine tartışma yaşadı. Yarışma sonrasında Veysel Sağdıç uyurken, Fadik S. eline geçirdiği keserle kocasının başına vurarak ölümüne sebep oldu. Fadik S. daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Veysel Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Fadik S. polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Veysel Sağdıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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