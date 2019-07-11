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Konya'da telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı

Konya'da telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı
Konya'da telefon dolandırıcılığı şüphelisi yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kendisini kamu görevlisi, asker ve polis olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'de kendisini kamu görevlisi, asker ve polis olarak tanıtan şüpheli veya şüpheliler tarafından son 5 ayda üç dolandırıcılık olayı meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları titiz çalışma sonrası dolandırıcılık olayına karıştığı ileri sürülen H.D.yi (23) Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı beldesi yakınlarında olaylarda kullanıldığı düşünülen 2 adet cep telefonu ile yakalayarak gözaltına aldı. Kadınhanı'ndan Seydişehir' e getirilen şüpheli Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.  

İsmail Sünbül
 

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