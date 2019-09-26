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Konya'da tır, otomobili altına aldı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da tır, otomobili altına aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da tır, otomobili altına aldı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.20 sıralarında Konya Antalya karayolunun 49. kilometresi İnlice mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Beyazıt Y. idaresindeki 07 ADH 076 plakalı kavun yüklü tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçip karşı yönden gelen Mesut Ay idaresindeki 07 FES 29 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil tırın altında kalırken, araçlar şarampole sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik tedbiri alırken, tırın altındaki otomobil çekici yardımıyla çıkartıldı. Kazada, otomobil sürücüsü Mesut Ay ve Celile Ertan Ay olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki B.E.A. ve A.K. ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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