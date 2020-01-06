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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Konya’nın Tuzlukçu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak-Akşehir karayolu Tuzlukçu ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir'den Yunak istikametine seyir halinde olan M.S. yönetimindeki 06 HD 8010 plakalı otomobil ile Tuzlukçu kavşağından Yunak yoluna çıkan T.M. idaresindeki 42 UE 259 plakalı araç çarpıştı. Kazada 42 UE 259 plakalı araçta bulunan ve mesai bitiminde Akşehir'e gitmekte olan Tuzlukçu Belediyesi çalışanları T.M. (47), A.D. (36), Y.Ü. (28) ve M.B. (48) yaralanırken, Tuzlukçu posta dağıtıcısı Ömer Faruk Savaş hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan sürücü M.S. (58) ile A.S. (80), H.S. (57) ve D.S. (80) de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cemal Filiz
 

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