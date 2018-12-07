Konya'da trafik kazası: 3 yaralı!

Kaza, saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem E. idaresindeki 42 GF 638 plakalı otomobil, şehir merkezinden Alpaslan Mahallesi'ne giderken kavşaktan döndüğü sırada Ankara istikametinden Konya'ya gitmekte olan Kerim D. (56) yönetimindeki 07 LE 027 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 42 GF 638 plakalı otomobil kavşakta bulunan işaret levhasına çarparak durabildi. Kazada, 42 plakalı otomobilde bulunan E.E. (10) ile diğer araç sürücüsü Kerim D. ve araçta bulunan Bekir D. (83) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş

