Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası-2019 tatbikatı başladı

Gerçeğe yakın harekat ortamında katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatları 2009 yılından itibaren icra ediliyor. Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı 13-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan, Romanya ve Türkiye unsurlarının katılımıyla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra ediliyor. Tatbikata; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları, Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan ve Romanya silahlı kuvvelerine ait unsurlar katılım sağlıyor.

Ahmet Ataş



