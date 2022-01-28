Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, sokak satıcılarına yönelik detaylı çalışmaları neticesinde, belirlenen bir araçta arama yapıldı. Aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış vaziyette 24 parça halinde 12 kilo 225 gram eroin maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek” suçundan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek” suçundan aranması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 7 yıl 6 ay hapis cezası olan bir zanlının da narkotik ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

İbrahim Yetkin