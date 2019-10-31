Konya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçları kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 18 bin 964 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan, Konya merkezde ve Seydişehir ilçesinde küçük paketler halinde piyasaya uyuşturucu madde sürmeye çalışan 2 şüpheli dün Seydişehir'de yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramada ise 227 gram eroin ele geçirildiği öğrenildi.