Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için düğmeye baskı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 45 adet uyuşturucu hap maddesi, 6.56 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Cihan Karakış

