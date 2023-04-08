Konya'da yağışlar barajlarda doluluk oranını artırıyor

Konya'nın göl, baraj ve göletlerinde su seviyelerinde son yağışlarla birlikte artış yaşanıyor. Geçen yıl kış mevsiminde yoğun yağış alan Konya'da bu kış mevsiminin yağışsız geçmesi kuraklık endişesi yaşattı. Bununla birlikte göl, baraj ve göletlerdeki su seviyeleri de geçen yılın altında kaldı. Ancak son 1 aydır yüksek kesimlerdeki kar yağışı ve aralıklarla devam eden yağmur yağışlarıyla birlikte umutlar arttı. 32 milyon metreküp hacme sahip Altınapa Barajında 1 ay önce 10 milyon 400 metreküp olan su hacmi, 16 milyon 600 bin metreküp seviyesine gelirken, doluluk oranı bir ay öncesine göre yaklaşık yüzde 20 oranında artarak yüzde 52 oldu. 46 milyon metreküp civarında su bulunan Bağbaşı Barajının doluluk oranı ise yüzde 23 oldu.

Yağışların azlığı Türkiye'nin en büyük göllerinden olan Beyşehir Gölü'nü de olumsuz etkiledi. Kar ve yağmur yağışının yeterli seviyede olmaması sebebiyle Beyşehir Gölü de eski günlerini arıyor. Göldeki su miktarı son 1 aydır gelen yağışlarla artsa da geçen yılın aynı dönemine göre düşük kaldı. Beyşehir Gölü için henüz bu seviyenin yeterli olmadığı belirtiliyor.

Yağışların devam edeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Konya'yı yağmurlu günler bekliyor. Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, yer yer altında olması bekleniyor.

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin

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