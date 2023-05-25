Konya'da yolcu otobüsü ile temizlik aracı çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kaza 13.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Antalya karayolunun 7'inci kilometresi Taşağıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon Antalya seferi yapan ve Seydişehir'den Antalya istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Çizmeci idaresindeki 61 ABT 768 Mercedes marka yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet E. yönetimindeki 06 DOA 803 plakalı temizlik kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle temizlik aracı yan yatarken otobüs ise refüje savrularak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada, otobüste sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan otobüsteki 13 yolcu ile temizlik aracında bulunan 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan temizlik kamyonu sürücüsü Ahmet E. ile yolculardan Aniş Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan yaralılardan Saliha Altonuk, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, "Trabzon'dan kalkan ve Ankara-Konya üzerinden Antalya istikametine giden yolcu otobüsü Seydişehir sınırları içeresinde karayollarına ait temizlik aracına ani istikamette arkadan çarpması sonucu bu üzücü trafik kazası meydana geldi. Olay yerine hemen intikal ettik. İlk belirlemelere göre otobüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmiş. Otobüsün içerisinde bulunan 15 yolcumuzdan sadece 1'in hayatı tehlikesi devam ediyor. Diğer yolcularımız hayatı tehlikeleri bulunmamaktadır, hastanede müşahede altına alındılar" dedi.

Kaza sonrası kısman trafiğe kapanan karayolunun kontrollü bir şekilde araç geçişine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül

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