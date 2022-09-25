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Konya'daki drift magandalarına 25 bin 598 lira ceza

Konya'daki drift magandalarına 25 bin 598 lira ceza
Konya'daki drift magandalarına 25 bin 598 lira ceza

Konya'da trafiğe açık caddede karşılıklı olarak drift atan 2 sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandalarına 25 bin 598 lira ceza yazılırken, sürücülerden birinin ehliyetine daha önceden de drift atmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

Konya'daki drift magandalarına 25 bin 598 lira ceza - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesi üzerinde 2 otomobil sürücüsünün karşılıklı olarak drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerde otomobillerin cadde ortasında drift attığı ve bu sırada sokaktan çıkan hafif ticari aracın araçların durmasını beklediği görülüyor.

Kısa sürede yakalanan şahıslardan S.D.'nin ehliyetine daha önce de drift atmaktan 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücülerden S.D.'ye, drift atmak ve sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak ve kullandırmak suçundan, sürücü Z.D.'ye ise drift atmaktan ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İbrahim Yetkin
 

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