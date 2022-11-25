Konya'daki hayvana eziyet olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğe eziyet edildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olay, duyulduğu ilk andan itibaren, gece tüm yönleriyle incelenmiş, sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır. Olay, tüm yönleriyle hassasiyetiyle takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, “Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan ‘Konya'daki Hayvan barınağındaki hayvanlara eziyet' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.11.2022 tarihinde soruşturma başlatılmış olup 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Konya Valiliği'nden açıklama

Konya Valiliği'nin yaptığı açıklamada ise, “24 Kasım'da Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz. Konu adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır” denildi.

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