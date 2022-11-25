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Konya'daki hayvana eziyet şüpheliler adliyeye sevk edildi

Konya'daki hayvana eziyet şüpheliler adliyeye sevk edildi
Konya'daki hayvana eziyet şüpheliler adliyeye sevk edildi

Konya’da hayvan barınağında köpeğe eziyet edildiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya’daki hayvana eziyet şüpheliler adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğe eziyet edildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayvan barınağında köpeğe eziyet eden M.B., ile S.Ç,. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli şahıs, buradaki işlemleri tamamlanmasının ardından ‘Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet' adliyeye sevk edildi.

İbrahim Yetkin-Enver Furkan Çelebioğlu

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