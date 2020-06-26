Konya'daki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı

Kaza, Yunak ilçesi Ankara karayolu üzeri Birimler Dörtyol mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfalı tarım işçilerini taşıyan Ahmet Okal yönetimindeki 14 M 0891 plakalı minibüs ile Ufuk Demirtaş idaresindeki 42 RK 320 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya dönerken, tır da devrildi. Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri de belli oldu. 14 M 0891 plakalı minibüs sürücüsü Ahmet Okal ile yolcular Mehmet, Medine, Fida, Mehmet Okal ile Mehmet Kuş olay yerinde, İbrahim Okal da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minibüste bulunan Derya, Hülya, Halil, Emirhan, Adile, Nurcan ve Merve Okal ve Hüseyin Kuş ile tırda bulunan sürücü Ufuk Demirtaş, yolcular Birsen Demirtaş ve bebek Z.D. yaralandı.

Kazayla ilgili Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan da Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine giderek bilgi aldı.

Haydar Seçkin

