Konya'daki trafik kazasından bir acı haber daha

Kaza, 22 Mayıs Pazartesi günü Beyşehir-Isparta karayolunda meydana geldi. Emre Erdoğan'ın (21) kullandığı minibüs ile karşı yönden gelen Şaban K. idaresindeki kamyonet Gölkaşı Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Mevlüt Ağar, kamyonette bulunan sürücünün babası İsa ve annesi Gülay Erdoğan yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olanlardan İsa (46) ile eşi Gülay Erdoğan (45) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oğulları Emre Erdoğan ise sevk edildiği Konya'da 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan minibüste bulunan Mevlüt Ağar da tedavi gördüğü Konya'daki hastanede hayata tutunamadı. Kazadan 1 ay sonra vefat eden 19 yaşındaki Ağar, doğum yeri olan Beyşehir'in Karaali Mahallesi'nde bugün ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Kazada Ağar'ın da yaşamını yitirmesiyle vefat edenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ali Rıza Önses

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