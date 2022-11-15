Konya'dan PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Özel Harekat Başkanlığı Konya Özel Harekat Müdürlüğünde düzenlenen törene; Vali Vahdettin Özkan, Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Özel Harekat Bölge Müdürü Arif Özdemir katıldı. Törende konuşan Vali Özkan, PÖH timlerinin kutsal bir görev için sefere çıktıklarını ifade ederek, “Memleketimizin birliği ve bütünlüğü için yüreğinizdeki engin iştiyakı tezahür etmenin yolundasınız. Tarihten sudur edip gelen medeniyet değerlerimizin korunması, hepimizin bireysel ve kamusal vazifesi olup, aynı zamanda emperyalistleri de rahatsız eden değerlerdir. Sizler medeniyet değerlerimizi koruma yolunda her türlü fedakarlığa katlanan öncü kahramanlarımızsınız” dedi.

PÖH timlerinin sağlıkla sıhhatle görevlerini tamamlayıp dönmelerini dileyen Vahdettin Özkan, Özel Harekat Polisleri ile tek tek vedalaştı. Timler dualarla harekat bölgesine uğurlandı.

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