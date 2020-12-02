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Konyalı gençlerin Güneş sistemi tartışması gülümsetti

Konyalı gençlerin Güneş sistemi tartışması gülümsetti
Konyalı gençlerin Güneş sistemi tartışması gülümsetti

Konya’nın Altınekin ilçesinde 6 gencin Güneş sistemini tartıştığı video, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Konyalı gençlerin Güneş sistemi tartışması gülümsetti - Tıkla İzle

Altınekin ilçesinde 6 gencin Güneş sistemine dair kendi aralarında tartıştığı video sosyal medyada ilgi çekti. Gençlerin astronomiye olan ilgisi ve konuyu saygı sınırları çerçevesinde tartışması büyük beğeni topladı. Bu anlar ise yanlarında bulunan diğer arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Görüntülerde Furkan, Mehmet, Hüseyin, Nurullah, Murat ve Can adındaki gençlerin Güneş sistemini tartışmaları ve bildiklerini paylaşması yer alıyor.

Ramazan Çetin

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