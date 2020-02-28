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Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi
Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan Konyalı 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun'un cenazesi memleketine getirildi.

Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırısında şehit düştü. Şehidin naaşı uçakla Konya Havalimanı'na getirildi. Cenaze, protokol üyeleri, askeri erkan ve yakınları tarafından karşılandıktan sonra oluşturulan konvoyla Beyhekim Devlet Hastanesine morguna götürüldü. Bekar olduğu ve 5 kardeşinin bulunduğu belirtilen şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun'un cenazesinin yarın merkez Selçuklu ilçesi Tepeköy Mahallesi Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

İbrahim Yetkin

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