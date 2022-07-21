Konyaspor 10 kişiyle tur kapısını araladı!

Maçtan dakikalar
11. dakikada Bytyqi'nin pasıyla ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Çekiçi'nin set şutu üstten auta gitti.
17. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Michalak penaltı noktasına doğru pas çıkardı. Bu topa gelişine vuran Cikalleshi'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.
33. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunu kaleci Kudravets son anda kornere çelmeyi başardı.
39. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin yerden yakın direğe gönderdiği top filelerle buluştu. 0-1
40. dakikada Konyaspor'da sarı kartı bulunan Uğurcan rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ve sonrasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+2. dakikada BATE Borisov'un kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekti. Ceza sahası önünde Bocherov'un bekletmenden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
49. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin arka direğe gönderdiği topta Michalak'ın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
58. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin bir pasla topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2
73. dakikada Filipovic'in ara pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Milic'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
90+5. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Muric'in ayak içiyle yaptığı şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Gustavo Fernandes Correia, Pedro Ribeiro, Paulo Bras
BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Shumanskiy dk. 81 ?), Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bocherov, Malkevich, Vasilevich (Oreshkevich dk. 54), Milic, Gromyko (Sharkovskiy dk. 70)
Yedekler: Scherbitski, Dergachev, Bane, Dostanic, Sazontchik, Sotnikov, Zhulpa, Martynov, Frantsuzov
Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner (Pavicic dk. 86 ?), Michalak (Amilton dk. 69), Çekiçi (Adil dk. 46), Bytyqi (Muric dk. 78 ?), Cikalleshi (Muhammet dk. 69)
Yedekler: Erhan, Yasir, Rahmanovic, Kahraman, Mehmet, Adem, Cebrail
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Bytyqi (dk. 39), Michalak (dk. 58), Muric (dk. 90+5) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Uğurcan (dk. 40) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Sehic (Konyaspor), Bocherov (BATE Borisov)
Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin