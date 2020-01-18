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Konyaspor 11 hafta sonra 3 puana kavuştu

Konyaspor 11 hafta sonra 3 puana kavuştu
Konyaspor 11 hafta sonra 3 puana kavuştu

Konyaspor, Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Ankaragücü’nü 1-0 yenerek 11 hafta sonra 3 puan aldı.

Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Konya temsilcisinin golünü oyuna 87. dakikada giren Levan Shengelia, 90+1'de kaydetti. Konyaspor, ligdeki son galibiyetini, 7. haftada dış sahada Kasımpaşa'ya karşı 4-1'lik skorla almıştı. Yeşil-beyazlılar, bu maç sonrasında 12 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşmişti. Bundan sonraki 10 haftalık süreç ise Konyaspor açısından iyi geçmedi. Yeşil-beyazlı takım, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ligin ilk yarısını 15 puanla 15. sırada tamamladı.

Konyaspor, galibiyet hasretini dün deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçında uzatmalarda gelen golle dindirdi. Aykut Kocaman'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 18'e çıkardı.

Konyaspor, ligin 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü evinde Galatasaray ile karşılaşacak.

Furkan Berk Yaşar

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