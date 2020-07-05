Konyaspor 90+5'te güldü

Maçtan dakikalar
21. dakikada Jonsson'un pasıyla Bajic savunmanın arkasına sarkarak çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı, fakat açıyı kapatan kaleci Tarık gole izin vermedi.
36. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Alper'in altıpasa gönderdiği topu savunma son anda uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top savunmadan döndü.
49. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Orhan'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Boldrin, şut açısını bulup vuruşunu yaptı ancak kaleci Ertuğrul topu çeldi.
87. dakikada Miya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Thuram, dönerek yaptığı vuruşu üstten auta gitti.
90. dakikada Miya ceza sahası dışından ayak içiyle uzak direğe vuruş yaptı. Tarık soluna iyi uzanıp gole engel oldu.
90+4. dakikada sol kanatta hareketlenen Ömer Ali içeriye çevirdiği top Talbi'nin eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+5. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Miya, kaleciyi ters köşeye yatırıp topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bıyık
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic (Daci dk. 77 ?), Jonsson, Shengelia (Miya dk. 57), Milosevic, Ömer Ali, Bajic (Thuram dk. 85 ?)
Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Hurtado
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Fernandes, Melnjak, Tunay (Oğuz Kaan dk. 45+2), Abdullah (Burak dk. 90+3 ?), Vetrih (Harmash dk. 84 ?), Samudio, Boldrin, Skoda
Yedekler: Zafer, Doğaçhan, Burak, Alberk, Atakan, Sasse, Boryachuk
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Miya (dk. 90+5 pen.) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: Jonsson, Anicic, Ali Turan (Konyaspor), Talbi, Boldrin (Çaykur Rizespor)
Enver Furkan Çelebioğlu - Ramazan Çetin