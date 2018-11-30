Konyaspor, Alanyaspor'u 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Atiker Konyaspor konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

25. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic‘in şutu Haydar'dan geri döndü. Dönen topu Traore ağlarla buluşturdu ancak VAR hakemlerinin ikazıyla maçın orta hakemi Halil Umut Meler golü ofsayt olduğu için geçersiz saydı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Isaac'in ceza sahası içinde rakibine yaptığı faul sonrası hakem devam kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarının altından Atiker Konyaspor penaltı kazandı.

52. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

61. dakikada orta alanda topu kapan Jahovic rahip alana doğru hızla giderken Merih'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Merih'e direkt kırmızı kart gösterdi.

67. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Jonsson'un vuruşunda top filelere gitti. 2-0

90+1. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Traore'nin pasında penaltı çizgisinde topla buluşan Yatabere'nin sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic (Volkan dk. 56), Ömer Ali (Fofana dk. 72), Traore, Milosevic (Yatabare dk. 83 ?), Jahovic

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali, Opanasenko, Amir, Moke, Vedat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Merih, Giorgos, Fabrice, Isaac (Silva dk. 66), Efecan (Fernandes dk. 46), Giannis (Lucas dk. 83 ?), Ceyhun, Djalma, Papiss

Yedekler: İsmail, Kaan, Cenk, Hasan, Taha, Bobo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Adis Jahovic (dk. 52 pen.), Jonsson (dk. 67) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Diagne, Jahovic, Skubic (Atiker Konyaspor), Ceyhun, Isaac (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Merih Demiral (dk. 61) (Aytemiz Alanyaspor)