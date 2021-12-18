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Konyaspor, Antalyaspor'u 1-0 geçti

Konyaspor, Antalyaspor'u 1-0 geçti
Konyaspor, Antalyaspor'u 1-0 geçti

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, Antalyaspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

23. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Bünyamin'in şutunda top kaleci Sehic'ten sekti. Seken topu Mukairu kafayla boş kaleye göndermek istedi, ama Skubic son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

36. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunu kaleci Boffin çeldi.

57. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yerden ceza sahası yayına gönderdiği topa Mpoku gelişine vurdu. Kaleci Boffin'den dönen topa müsait pozisyonda olan Cikallseshi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

74. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkteki Mpoku gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.

86. dakikada savunma arkasına sarkan Michalak derin atılan pasa hareketlendi vuruşunda top kaleci Boffin'den sekti. Seken topu Ahmed Hassan tamamlamak istedi ama top üstten dışarıya çıktı.

90+2. dakikada sağ kanattan Skubic'in taç atışından ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Seken topta Çekiçi'nin köşeye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Serdar (Alper dk. 84 ?), Amir, Soner (Mpoku dk. 46), Bytyqi (Michalak dk. 71), Rahmanovic (Çekiçi dk. 80 ?), Cikalleshi (Ahmed Hassan dk. 71)

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Barış, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Bünyamin, Poli, Milosevic (Ghacha dk. 65), Güray, Amilton (Floranus dk. 53), Doğukan Sinik (Eren dk. 84 ?), Mukairu (Gökdeniz dk. 64)

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır, Nuri, Wright, Ersin, Erkan

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Gol: Çekiçi (dk. 90+2) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Skubic, Amir, Soner, Serdar, Çekiçi (Konyaspor), Amilton, Ghacha (Antalyaspor)

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin


 

 

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