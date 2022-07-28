Konyaspor Avrupa Konferans Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı

Maçtan dakikalar
12. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı orta-şut karışımı vuruşunda top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
19. dakikada Çekiçi'nin pasında ceza yayı önünde topa gelişine sert vuran Hadziahmetovic'in şutunda kaleci Kudravets meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
21. dakikada Bytyqi'ninsol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Muric bekletmeden vurdu fakat top kaleci Kudravets'de kaldı.
30. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Muric'in şutunu kaleci Kudravets çıkardı. Pozisyonun devamında top penaltı noktası üzerinde Çekiçi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
36. dakikada Muric sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya gelişine vuran Bytyqi'nin şutunda top uzak direğin dibinden auta gitti.
37. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Muric'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topta Rahmanovic sırtı dönük vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı. 1-0
41. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunu kaleci Kudravets son anda
42. dakikada Rahmanovic'in sol kanattan penaltı noktasına gönderdiği topu Cikalleshi'nin kontrol edip vurduğu top üst direkten oyun alanına geri döndü.
43. dakikada Hadziahmetovic'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top filelere buluştu. 2-0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric, Çekiçi, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
Yedekler: Erhan, Mehmet, Yasir, Muhammet, Pavicic, Soner, Kahraman, Ahmet, Adem, Michalak, Amilton
Teknik Direktör: İlhan Palut
BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun, Bocherov, Gromyko, Bassmertny, Milic, Vasilevich
Yedekler: Dergachev, Bane, Nekrasau, Dostanic, Sazontchik, Sotnikov, Oreshkevich, Zhulpa, Frantsuzov, Melko, Sharkovskiy, Shumanskiy
Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov
Goller: Rahmanovic (dk. 37), Calvo (dk. 43) (Konyaspor)
Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin