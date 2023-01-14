Konyaspor- Beşiktaş Canlı Anlatım

KONYASPOR 1-0 BEŞİKTAŞ
CANLI ANLATIM
44' Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Rosier ceza alanında topla buluştu. Boştaki Cenk'e pasını aktarmak isteyen Rosier, zamanlamasını iyi ayarlayamayınca araya savunma girdi.
41' Sol kanattan çalımlarla hücumu sürükleyen Redmond, ceza alanındaki Muleka'ya pasını çıkardı. Muleka'nın vuruşunda araya savunma girdi.
38' Konyaspor rakip yarı alanda boşluk arıyor.
33' Konyaspor'da Michalak'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortayı savunmada Rosier uzaklaştırdı.
29' Ceza alanına girerken Gedson'u düşüren Adil sarı kart gördü.
26' Beşiktaş golle burun buruna geldi! Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Gedson'un vuruşunda kaleci Erhan topu çeldi. Pozisyonun devamında kale sahasında bulunan Cenk, topa dokunamadı.
25' Zymer Bytyqi'nin sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortaya uzak direkte Diouf kafayla vurdu. Top kaleci Mert'in üzerine gitti.
14' Sol kanattan hücuma destek veren Masuaku, ceza sahasına ortaladı. Cenk'i aşan topa uzak direkte Redmond dokundu. Top direkten dışarı çıktı.
12' Roman Saiss'in savunma arkasına uzun mesafeli gönderdiği topu iyi kontrol eden Gedson, ceza sahası sol çaprazda sert vurdu. Top farklı şekilde dışarı çıktı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı da havaya kalktı.
10' Beşiktaş kendi yarı alanında top çeviriyor.
6' Maçın 6. dakikasında Konyaspor tribünleri geçtiğimiz yıl 11 Ocak'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı andı.
2' GOL! Konyaspor maçın başında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Beşiktaş savunmasında Rosier'in geri pasını ayağının altından kaçıran Mert, topu kendi ağlarına gönderdi.Gol (KK) - Mert Günok
Maç Başladı 1' Konya'da ilk düdük geldi ve maç başladı.
------------------------------------------------------------------------------------------------
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
Beşiktaş'ın 11'i: Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun
Konyaspor'un 11'i: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.