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Konyaspor Beşiktaş Canlı Anlatım

Konyaspor Beşiktaş Canlı Anlatım
Konyaspor Beşiktaş Canlı Anlatım

Süper Lig'in 12.hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

KONYASPOR:0 BEŞİKTAŞ:0

CANLI ANLATIM

36' Miya'nın soldan ceza alanına gönderdiği topu Jevtovic kafayla indirdi ancak Rebocho orada dikkatli. Topu uzaklaştırdı

30' Diaby'nin pasında sağda topla buluşan Gökhan'ın ortasında Anicic topu ön direkte kesti ve uzaklaştırdı.

21' Skubic'in sağdan yerden ortasında Miya'nın ön direkte vuruşu yandan dışarı gitti.

19' Ferhat'ın kullandığı serbest vuruşta Vida penaltı noktasına gelen topu uzaklaştırdı.

5' Diaby'nin sağdan ortasında Burak, Serkan'dan önce kafayı vurdu top dışarı çıktı.

13' Bajic'in sağdan ortasında Miya'ya gelen topa Gökhan son anda kafayı vurdu.

8' Ruiz'in uzun pasında Burak'ı aşan topu Serkan kontrol etti.

4' Konyaspor'un golü, VAR kontrolünde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç başladı! İki takıma da başarılar...
 

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