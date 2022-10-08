Konyaspor bir puanı uzatmada kurtardı!

Maçtan Dakikalar

31. dakikada Ömer Toprak'ın ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

38. dakika ceza alanı içinde Luiz Adriano'nun pasına gelişine dokunuş yapan Wright'ın şutu üstten auta çıktı.

43. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Soner Dikmen'in yerden şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

46. dakikada Güray Vural'ın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Wright'ın şutu yandan auta gitti.

50. dakikada sağ kanattan Ghacha'nın ceza sahası içine ortasında Bünyamin Balcı'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

52. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza yayı üzerinden sert şutu savunmadan sekerek Fernando'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sol ayakla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

68. dakikada Guilherme'nin ceza alanına ortasında topu kontrol eden Muhammed Demir'in röveşatası kalecide kaldı.

70. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Luiz Adriano'nun şutunu kaleci çıkardı.

80. dakikada sol kanattan ceza alnı içine yapılan ortaya iyi yükselen Calvo'nun kafası üst direkten oyun alanına döndü.

90+7. dakikada Cekici'nin ceza alanı içine ortasında, Calvo kafayla topu filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Mert Güzenge, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

FTA Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Luyindama, Güray Vural, Fernando Martins, Ufuk Akyol, Ndao (Ghacha dk. 9), Sinan Gümüş (Veysel Sarı dk. 71), Luiz Adriano (Gökdeniz Bayrakdar dk. 71), Haji Wright (Fredy dk. 85 ?)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Admir Mehmedi, Larsson

Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Cekici dk. 59), Muric (Michalak dk. 59), Soner Dikmen (Diuf dk. 67), Hadziahmetovic, Bytqi (Oğulcan Ülgün dk. 75), Muhammet Demir (Ikpeazu dk. 75)

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Fernando (dk. 52) (FTA Antalyaspor), Calvo (dk. 90+7) (A.Konyaspor)

Sarı kartlar: Calvo, Muriç, Adil Demirbağ, Oğulcan Ülgün (A.Konyaspor), Luiz Adriano, Sinan Gümüş, Fernando (FTA Antalyaspor)

Cafer Eser-İsa Akar



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