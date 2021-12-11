Konyaspor, deplasmanda Karagümrük'ü 4-1'le geçti

Maçtan dakikalar

12. dakikada Burak Bekaroğlu'nun savunmanın arkasına doğru gönderdiği ara pasına hareketlenen Pesic, rakibinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı kaptı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu net bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

29. dakikada Hedenstad'ın kaptırdığı topu Cikalleshi, Bytyqi'ye aktardı. Soldan son çizgiye inen bu futbolcunun penaltı noktasına çıkardığı pasta Rahmanovic düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

35. dakikada Biglia'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz, uzaktan şansını denedi. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

53. dakikada Abdülkerim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına girip Luckassen'den sıyrıldı ve çok sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-2

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in ortasında Burak'tan seken top ceza sahası için sağ çaprazındaki Soner'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta kaleci Viviano bu pozisyonda gole izin vermedi.

79. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec direkt kaleye vurdu. Bu pozisyonda kaleci Sehic, köşeye giden topa uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Adnan'ın pasında ceza sahası önünde topu alan Pesic'in dönerek yaptığı vuruşta Ahmet Çalık'a da çarpan top direkten döndü.

84. dakikada Karagümrük savunmasının arkasına atılan uzun pasta Michalak topu kaptı. Luckassen, kendisinden sıyrılan bu futbolcuyu düşürünce direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

85. dakikada Michalak'ın düşürülmesiyle yakın mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Guilherme geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği top filelere gitti. 1-3

88. dakikada sol kanatta Soner'in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Serdar Gürler, ceza sahası içine girerek rakibinden sıyrıldı ve çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Burak (Baniya dk. 85 ?), Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz (Erhun dk. 63), Emre Mor (Adnan Uğur dk. 63), Karamoh, Bertolacci (Ahmed Musa dk. 63), Pesic

Yedekler: Utku, Efe Tatlı, Tunay, Vato, Zukanovic, Caner

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Adil dk. 89 ?), Hadziahmetovic, Serdarx (Alper dk. 90 ?), Bytyqi (Michalak dk. 74), Rahmanovic (Mpoku dk. 80 ?), Cikalleshi (Ahmed Hassan dk. 89 ?)

Yedekler: Erten, Anicic, Çekici, Barış, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Pesic (dk. 12) (Karagümrük), Rahmanovic (dk. 29), Serdar Gürler (dk. 53), Guilherme (dk. 85) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Luckassen (dk. 84) (Karagümrük)

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu



