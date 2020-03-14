Konyaspor Fenerbahçe Canlı İzle | Konya FB ilk 11'ler | Konyaspor FB saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 26. haftasında 40 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, 23 puanla 16. sırada bulunan Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Son haftalarda üst üste kaybettiği puanlar sonucunda zirveden bir hayli uzaklaşan Sarılacivertliler Konyaspor deplasmanından 3 puan çıkararak moral bulmak istiyor. Öte yandan sezonun başından bu yana beklentileri karşılayamayarak düşme potasına kadar gerileyen Konyaspor'da puan kaybına tahammül yok. 14 Mart Cumartesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

İH Konyaspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?





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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını öğlen saatinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Bu çalışmayla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, ilerleyen saatlerde hava yoluyla Konya'ya gidecek.

Fenerbahçe, Konya'ya geldi

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Konya'ya geldi.

Büyükşehir Belediye Stadında yarın saat 20.00'de Konyaspor'un konuğu olacak sarı-lacivertli takım, Konya Havaalanına geldi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle tedbir amaçlı taraftarlar karşılamaya katılmadı. Takım heyeti ve futbolcular güvenlik önlemleri ile kendilerini bekleyen otobüse binerek, konaklayacağı otele gitmek üzre havaalanından ayrıldı.

Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi

Konyaspor'un maçlarını oynadığı Konya Büyükşehir Belediye Stadı dezenfekte edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ve önlem amacıyla Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında Konya stadını ilaçladı.

Konyaspor'un Süper Ligin 26. hafta maçında 14 Mart Cumartesi günü sahasında seyircisiz oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi Konya stadı soyunma odaları, koridorlar, tuvaletler başta olmak üzere tribünler ve yedek kulübeleri dezenfekte edildi. Özel kıyafetli görevlilerin yaptığı çalışmalarda açık ve kapalı alanların tamamı temizlendi.